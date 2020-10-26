О желании администрации видеть в Москве дружественного партнера заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

В заявлении, опубликованном газетой The Washington Post, он посоветовал России воздержаться от агрессии за рубежом.

«Президент Трамп знает, что мир наступает через силу, и мы ищем другой путь с Россией — тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы», — пояснил высокопоставленный чиновник.

По словам Эллиота, президента США Дональд Трамп стремится к хорошим отношениям с Россией как никто другой. Он подчеркнул, что после президента Рональда Рейгана никто не демонстрировал большей решимости дружить с Москвой.

Представитель СНБ уточнил, что администрация Трампа с осторожным оптимизмом относится к возможности достижения соглашения с Россией и Китаем в области контроля над вооружениями.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен посетовал, что у Вашингтона почти не осталось возможностей для введения новых ограничений в отношении России.