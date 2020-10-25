Фантазия Белого дома иссякла для новых санкций против России и Ирана

США ввели так много санкций против России и Ирана, что у администрации Вашингтона почти не осталось возможностей для новых ограничений в отношении обеих стран. Так считает помощник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись в отношении как Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]», — заявили в Белом доме.

Тем не менее там изучают всевозможные меры сдерживания, которые можно было бы применить в отношении Ирана и России. Кроме того, американские политики размышляют над ограничениями для Китая и еще ряда неупомянутых государств, которые пытаются повлиять на США в вопросе голосования.

О’Брайен назвал поведение этих стран недопустимым, поэтому Вашингтон рассматривает «дополнительные варианты» в связи с этим.

Это уже не первый раз, когда власти Америки говорят об отсутствии возможностей для введения новых санкций в отношении России. В августе и. о. главы Министерства внутренней безопасности США заявил, что Вашингтон «израсходовал запас лиц, против которых можно ввести санкции» по причине «вмешательства» в американские выборы. Несмотря на это, за два месяца Штаты расширили санкционный список.

Ранее американская разведка заявила, что Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят повлиять на выборы. В связи с этим Вашингтон задумался об ответных действиях.