Мир 29 января 2024, 10:09 Белый дом уличили в желании сорвать спортивные мероприятия в России Нарышкин: Белый дом попытается сорвать спортивные события в России РИА «Новости»

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Белый дом попытается сорвать предстоящие в России спортивные события. Об этом рассказала Служба внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина, сообщило РИА «Новости».

Соединенные Штаты активизируют усилия, чтобы сорвать предстоящие Игры Будущего, Всемирные игры дружбы и Игры стран БРИКС. По данным СВР, Белый дом возлагает главные надежды в этом вопросе на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его главу Витольда Баньку. У него в следующем году истекают полномочия. США считают, что Баньку заинтересован в успешном продолжении карьеры.

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«Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 года срока его полномочий в WADA и ради получения „теплого местечка“ будет служить у них „цепным псом“», — подчеркнули в пресс-службе СВР.

В Службе внешней разведки уточнили, что глава WADA «рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний». А иностранных спортсменов, которые планируют принять участие в этих играх, пугают завершением карьеры в олимпийском движении.

Еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциям зарубежным спортсменам, если они примут участие в Играх дружбы в России. А генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявлял, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы, так как у антидопингового агентства РУСАДА нет статуса соответствия.