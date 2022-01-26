Белый дом сообщил о поиске США альтернативных источников газа для Европы

Соединенные Штаты общаются с большими компаниями — производителями энергоносителей в мире для возможного перенаправлении поставок газа в Европу. Такой план разрабатывается на случай, если Россия вторгнется на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник агентства заявил, что Россия поставляет в Евросоюз примерно треть необходимого голубого топлива, поэтому при усугублении ситуации может произойти энергетический кризис.

«Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объемы европейским покупателям», — сказал собеседник агентства.

Псаки уточнила, что переговоры ведутся о поставках природного газа из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Азии, также его могут поставлять и США. В том числе речь идет и о сжиженном газе.

Заявления о поисках альтернативных поставок газа сделаны на фоне слухов о якобы готовящемся нападении России на Украину. В свою очередь российские власти не раз опровергали эти слухи и требовали прекратить под предлогом грозящей Украине опасности двигать силы НАТО к границам РФ.