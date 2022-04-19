Белый дом сообщил, что Байден не намерен отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден по-прежнему не имеет намерений направлять войска на Украину. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В американской администрации, уточнило РИА «Новости», прокомментировали слова сенатора-демократа Криса Кунса о необходимости рассмотреть вариант отправки военных на помощь Киеву.

«У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией. Он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев», — подчеркнула Псаки.

Она также отметила, что у президента Байдена дружеские отношения с сенатором Кунсом. Однако мнения политика по данному вопросу американский лидер не разделяет.

«Наше внимание сконцентрировано на том, чтобы оказывать исторический объем оборонной помощи», — резюмировала официальный представитель Белого дома.

В администрации США ранее отмечали, что Байден пока не планирует посещать Украину. Планы подобных поездок в Белом доме раскрывать не собираются. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил главу Соединенных Штатов приехать и «все увидеть своими глазами».