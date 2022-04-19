Белый дом ответил отказом на приглашение Зеленского к Байдену посетить Украину

Президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину. В американской администрации заявили, что не станут раскрывать планов таких поездок.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой привел ТАСС, объяснила такую позицию интересами безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать и «все увидеть своими глазами».

Соединенные Штаты продолжат оказывать «беспрецедентный» объем помощи Украине, отметила Псаки и добавила, что не исключены новые санкции против России.

Ранее Белый дом уже объявлял об отсутствии планов у Байдена посетить Украину. Псаки 15 апреля отметила, что президент США не планирует подобного визита, несмотря на его заявление, что он «готов лично посетить» Украину.

Затягивание конфликта на Украине выгодно военным компаниям США, заявили японские журналисты JB Press. Акции американских концернов выросли на 20-30%, люди «на войне зарабатывают деньги», сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.