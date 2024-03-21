Мир 21 марта 2024, 01:29 Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США Bloomberg: Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США Unsplash

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Белый дом согласился запретить радужные ЛГБТ*-флаги над посольствами США. Об этом во время дискуссий о финансировании части федеральных ведомств договорился спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщило агентство Bloomberg.

Под запрет также попали знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа с лозунгом «Снова сделаем Америку великой».

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Представитель демократической партии рассказал агентству, что в рамках сделки личное использование ЛГБТ*-флагов не запрещено.

Минюст России 2 марта включил ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных движений. В список попали также его структурные подразделения.

* Запрещенное в России экстремистское движение