Мир 15 февраля 2024, 10:41 Сведения о размещении Россией ядерного оружия в космосе назвали вбросом Аналитик Коротченко назвал вбросом слух о планах России разместить ЯО в космосе РИА «Новости»

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Появившаяся в Сети информация о намерениях России разместить ядерные боеголовки на космической орбите является вбросом и попыткой надавить на американский конгресс в вопросе выделения средств киевскому режиму. Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«До сих пор у России не было планов разместить ядерные боеголовки в космосе и бить ими спутники США. Такие публикации являются банальным вбросом с целью надавить на конгресс в выделении денег Израилю и Украине», — сказал он.

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Коротченко отметил, что такие слухи являются частью обширной информационной операции против России.

«В нашем распоряжении есть гораздо лучшие и дешевые способы, чтобы подавить американские спутники. Это просто вопрос правильного подхода. С точки зрения применения вывод ядерного оружия в космос неэффективен», — добавил военный аналитик.

Ранее телеканал ABC сообщил, что намерение России вывести ядерное оружие на орбиту стало темой обсуждения представителя Белого дома Джейка Салливана на секретной встрече с членами американского конгресса.