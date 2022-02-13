Белый дом раскрыл подробности разговора Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье, 13 февраля, провели телефонный разговор. Лидеры двух стран договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего политического кризиса. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины… Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — сказано в сообщении американской администрации.

В Белом доме также добавили, что Байден обещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников, если Россия проявит агрессию в отношении Украины.

В последнее время от представителей стран Запада и со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. На текущей неделе на эту тему высказались, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, агентство Bloomberg и американский президент Джо Байден. Они назвали вероятные даты начала боевых действий российской армии против Украины. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.

РФ не раз отрицала такие обвинения и называла подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война.