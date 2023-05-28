Мир 28 мая 2023, 08:16 Белый дом приблизился к договоренности по потолку госдолга Reuters: Байден и спикеры палаты представителей приблизились к соглашению по госдолгу Pixabay

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Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти приблизились к договоренности по повышению планки государственного долга ради избегания дефолта в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, соглашение предусматривает снижение расходов со стороны федеральных властей. В ближайшее время стороны представят документ, в котором Белый дом обязуется выделить средства на жилищное строительство и образование.

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«В настоящее время разногласия между республиканцами и Белым домом касаются расходов на сумму до 700 миллиардов долларов», — отметили авторы материала.

В последние месяцы администрация Байдена призывала конгресс поднять планку государственного долга, так как ситуация грозит США дефолтом. В ответ республиканцы начали настаивать на снижение федеральных расходов, но Белый дом отказался выполнять эти требования.

Ранее американский Минфин перенес дату дефолта с 1 на 5 июня.