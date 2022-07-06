Белый дом пообещал и дальше обеспечивать «сильные позиции» Украины

Американские власти не собираются менять подход к ситуации вокруг Украины. В США пообещали, что обеспечат Украине «самые сильные позиции» на переговорах с РФ.

Позицию Соединенных Штатов озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой привел RT.

«Как говорил президент, никаких переговоров об Украине без Украины», — подчеркнула она.

Жан-Пьер отметила, что в последние несколько месяцев американская сторона предприняла все необходимые меры для обеспечения Украине «самых сильных позиций» при поддержке США.

«Чтобы, когда появится возможность для переговоров, они могли это делать», — сказала пресс-секретарь Белого дома, указав на неизменную позицию Соединенных Штатов относительно помощи украинским властям.

«Мы продолжим помогать Украине сражаться за свою демократию», — сказала Жан-Пьер.

Координатор по стратегически коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби ранее отмечал, что время для российско-украинских переговоров еще не настало. Запад, подчеркивали в Кремле, поставил на продолжение конфликта на Украине.