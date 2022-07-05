Патрушев напомнил о целях спецоперации на Украине

Цели специальной операции России на Украине будут достигнуты вопреки оказываемой украинским властям военной поддержки со стороны США и других западных стран. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, цели спецоперации — защитить людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, денацифицировать и демилитаризовать Украину, добиться ее нейтрального статуса, прописанного в украинской конституции.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — сказал он во время выступления в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности. Его процитировало РИА «Новости».

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия вынуждена была начать спецоперацию из-за распространения на Украине неонацизма, работы биолабораторий в рамках военно-биологической программы США, из-за заявленнных украинскими властями планов по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО. Все это создавало серьезные угрозы безопасности как для России, так и для всего мира.