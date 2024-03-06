06 марта 2024, 23:53
Белый дом подтвердил приглашение Зеленской на выступление Байдена
Белый дом: жену Зеленского пригласили на ежегодное выступление Байдена
Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену официально пригласили на выступление американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, чьи слова привело РИА «Новости».
Ежегодное обращение президента США в конгрессе запланировали на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночью в пятницу по Москве).
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«Белый дом действительно пригласил первую леди Украины на обращение „О положении Союза“, она не сможет присутствовать», — отметила Жан-Пьер.
Белый дом переадресовал вопрос об отказе Зеленской от поездки в Соединенные Штаты украинской стороне.
По данным газеты Washington Post, супруга президента Украины решила не посещать выступление Байдена из-за присутствия там вдовы блогера Алексея Навального Юлии. Рядом с Зеленской и Навальной должна была сидеть жена Байдена Джилл.
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