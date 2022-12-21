21 декабря 2022, 21:57
Белый дом подтвердил прибытие Зеленского в США
Белый дом подтвердил прилет президента Украины Зеленского в Вашингтон
Представитель Белого дома подтвердил приезд президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом написал ТАСС.
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«Президент Зеленский приземлился в США, все мероприятия ожидаются в соответствии с графиком», — сообщил он.
Владимир Зеленский опубликовал кадры своего прибытия в Вашингтон в Telegram-канале. Он отметил, что проведет переговоры для укрепления сотрудничества и поблагодарит власти США за поддержку.
Ранее сообщалось, что борт с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Он прилетел на американском военном самолете, пересев в него с поезда в Польше. Организацией перелета Зеленского тайно занимались американские спецслужбы.
Администрация Белого дома ранее подтвердила, что 21 декабря Владимир Зеленский встретится с президентом Джо Байденом. Также было анонсировано его выступление на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.
США
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