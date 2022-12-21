Мир 21 декабря 2022, 21:15 Самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона — СМИ Associated Press: самолет с президентом Украины Зеленским прибыл в США Pxhere

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Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Американский чиновник подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы [США], — сказано в сообщении агентства.

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Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что поездка Зеленского в Вашингтон связана со снижением поддержки Украины в США, поэтому эту тему вновь попытаются «продать» конгрессу. По мнению Псаки, украинского лидера встретят в конгрессе с «множеством оваций стоя». Законодатели в США сейчас рассматривают инициативу о выделении Украине 45 миллиардов долларов дополнительной помощи.

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Украинский президент совершит рабочую поездку в США в среду, 21 декабря. Переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена должны пройти в Белом доме. Кроме того, глава Украины намерен выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США. Как предполагается, во время своего выступления он озвучит вопрос о предоставлении Киеву новой финансовой помощи.