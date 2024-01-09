Мир 09 января 2024, 04:32 США не приняли решения о конфискации российских активов в пользу Украины Глава Минфина США Йеллен: G7 оценивают риски конфискации активов России Unsplash

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США не приняли решения о конфискации российских активов в пользу Украины, лидеры G7 прорабатывают такую возможность и связанные с этим риски. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен, написало агентство Bloomberg.

«Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски», — заявила глава американского Минфина.

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Йеллен подчеркнула, что решение не принято. Министр заявила, что хотела бы видеть оценку потенциальных рисков для американской валюты на международном рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал страны Запада ускорить проработку вопроса о передаче его стране замороженных активов России. Глава киевского режима заявил, что в 2024 году необходимо достичь ощутимого прогресса в этом вопросе. Зеленский положил глаз на 300 миллиардов долларов заблокированных российских активов.