Мир 21 февраля 2023, 03:37 Белый дом обязал журналистов Байдена не разглашать данные о его поездке в Киев WSJ: у сопровождавших Байдена в Киеве журналистов отобрали телефоны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белый дом обязал двух сопровождавших президента США Джо Байдена журналистов не разглашать информацию о его поездке в Киев до определенного момента. Об этом заявила репортер газеты The Wall Street Journal Сабрина Сиддики.

По ее словам, 17 февраля журналистов вызвали в Белый дом на закрытую встречу с директором по коммуникациями Кейт Бедингфилд. Их предупредили о предстоящем визите американского лидера на Украину. Однако детали поездки оставались неизвестными. Все указания журналисты получили позже по электронной почте.

Реклама

Сиддики приехала 18 февраля с коллегой на военную базу Эндрюс под Вашингтоном к 02:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). Там у сотрудников СМИ отобрали телефоны, которые вернули только через сутки. Потом журналистов отвезли к самолету Boeing C-32 ВВС США.

Реклама

Белый дом официально заявлял о двухдневном визите Байдена в Польшу, но о планах посетить Украину никому не было известно. Про визит знали лишь ближайшие помощники. При этом американская сторона уведомила Россию о поездке Байдена, чтобы «исключить конфликтные ситуации».