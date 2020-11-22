Песков: Россия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

Также он сожалеет о решении Америки разорвать договоренности.

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — заявил Песков.

В ночь на 22 ноября Америка завершила процедуру выхода из Договора по открытому небу, напомнило агентство Ura.ru. О выходе из Договора президент США Дональд Трамп объявил еще в конце марта. Документ был подписан в 1992 году и служил для укрепления доверия в Европе после холодной войны.

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться гарантий выполнения обязательств от государств, оставшихся в договоре. В ведомстве посчитали действия Штатов политической игрой. РФ будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий вокруг ДОН, после чего примет решение исходя из интересов собственной безопасности.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уверен, что выход США из договора никак не навредит безопасности России в «практическом плане». Сейчас для слежки за военными объектами используются спутниковые технологии, писал сайт RT.

Договор по открытому небу дает право его участникам летать над территориями друг друга, чтобы наблюдать за военной деятельностью. Предложение обмениваться военной информацией и проверять ее с помощью взаимной аэрофотосъемки местности впервые озвучил президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1955 году.