Белый дом объяснил отказ США от создания бесполетной зоны над гуманитарными коридорами Украины

В Соединенных Штатах выразили мнение о создании возможной бесполетной зоны над территорией Украины. Там отметили, что любая подобная зона, расположенная в том числе над гуманитарными коридорами, может быть чреватой конфликтом с Россией.

В Белом доме во вторник, 8 марта, отметили, что Соединенные Штаты не желают конфликтовать с Россией, сообщило РИА «Новости». Другие подробности заявления администрации США пока не приводятся.

Ранее США объявили о резком решении в отношении России. Президент Джо Байден заявил, что Штаты запрещают ввоз в страну российской нефти, природного газа и угля. При этом Байден отметил, что готов понять отказ стран Евросоюза присоединиться к такому решению.

Однако американский лидер добавил, что если ЕС согласится последовать примеру США, то сможет рассчитывать на полную поддержку со стороны Вашингтона и помощь в снятии зависимости от России в отношении энергетики.