Белый дом не нашел нарушений санкций в покупке Китаем российской нефти

Покупка Китаем российской нефти для пополнения собственных резервов не станет нарушением американских санкций, введенных в отношении Москвы. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова привел ТАСС.

«Мы ввели запрет на поставки российской нефти в Соединенные Штаты, но мы не вводили рестрикции на продажу российской нефти в другие страны, поэтому, когда другие страны закупают российскую нефть, это не противоречит санкциям, которые мы ввели», — сказал Салливан.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефти для пополнения своих резервов. Говоря о достоверности этих данных, Салливан сказал, что в администрации Белого дома видели заявления на этот счет, но до настоящего момента не увидели соответствующих действий.

Также Салливан ответил на вопрос, удовлетворены ли США тем, что Китай придерживается позиции не помогать России обходить санкции Запада. Помощник президента сообщил, что Вашингтон пока не видел свидетельств того, что Китай поставляет России военную технику, равно как не видел, чтобы Китай систематически помогал России избегать западных санкций.

Ранее сообщалось, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно покупают нефть в России, чтобы избежать санкций США.