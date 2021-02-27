Белый дом назвал законными удары по иранским ополченцам в Сирии

Президент США Джо Байден действовал в рамках своих полномочий, отдавая приказ об авиаударе в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден, заявила она, защищал военнослужащих США. Цели в Сирии выбирали таким образом, чтобы уменьшить риск новых нападений.

«Что касается международного законодательства, то США действовали в соответствии со своим правом на самооборону», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря.

Накануне американские военные нанесли воздушный удар по военизированным группам в Сирии, получающим поддержку из Ирана. Это стало ответом на ракетные обстрелы американских военных в Ираке.

По данным Пентагона, два истребителя-бомбардировщика F-15E сбросили семь высокоточных боеприпасов, которые «полностью уничтожили девять объектов и частично разрушили два, выведя их из строя». Нанесение ударов, заметили в Белом доме, направили «на деэскалацию напряженности в регионе».

Перед началом операции США уведомили о ней Россию. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что предупреждение поступило за несколько минут до удара.