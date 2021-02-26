Америка раскрыла подробности удара по Сирии

В Сирии в результате ударов США уничтожены девять объектов и выведены из строя еще два. Шиитских ополченцев атаковали американские F-15, которые сбросили семь высокоточных боеприпасов.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби рассказал о подробностях операции на брифинге для журналистов. Трансляцию его выступления вели в Periscope.

«Два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов. Они полностью уничтожили девять объектов и частично разрушили два, выведя их из строя», — подчеркнул Кирби.

Непосредственно перед военными действиями американская сторона контактировала с РФ, использовав механизм предотвращения инцидентов в этой стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что российские военные получили предупреждение буквально за несколько минут до самого удара по Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала действия в Сирии необходимыми для снижения угрозы атак. Нанесение ударов, привел ее слова ТАСС в Telegram, «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».