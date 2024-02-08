Мир 08 февраля 2024, 08:12 США ликвидировали в Ираке командира «Катаиб Хезболлах» CENTCOM: из-за удара США по Ираку 7 февраля погиб командир «Катаиб Хезболлах»

Читать 360tv в

Американские военнослужащие ударили 7 февраля по цели в Ираке. В результате обстрела погиб командир группировки «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Пентагона (CENTCOM).

В США считают, что на командире группировки «Катаиб Хезболлах» лежит ответственность за разработку плана атак по американским базам в Ираке.

Реклама

«Силы Центрального командования США совершили односторонний удар в Ираке в ответ на атаки против своих военнослужащих, уничтожив командира „Катаиб Хезболлах“», — указали в пресс-службе.

В оборонном ведомстве добавили, что США продолжат предпринимать «необходимые шаги» для защиты страны.

Ранее американские военные атаковали позиции и города около сирийско-иракских границ. По информации Минобороны Сирии, из-за ударов погибли мирные жители и военнослужащие, повреждения получила инфраструктура. В оборонном ведомстве подчеркнули, что США обстреляли регион, чтобы ослабить сирийскую армию.