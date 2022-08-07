Белый дом готов на «экстраординарные» меры для обмена баскетболистки Грайнер

Для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая сейчас находится под стражей в России, США готовы на «экстраординарные» меры. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Американская чиновница повторила, что руководству России сделали «существенное» предложение. Также, по ее словам, администрация США настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры <…> чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — привело РИА «Новости» слова Жан-Пьер. Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.

Химкинский городской суд 4 августа приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Спортсменку задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа.