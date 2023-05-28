Мир 28 мая 2023, 03:03 Байден созвонился со спикером Палаты представителей конгресса насчет госдолга Конгрессмен Макгенри: Байден и Маккарти должны решить вопрос о повышении потолка госдолга РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден должен договориться со спикером Палаты конгресса представителей Кевином Маккарти о повышении потолка госдолга. Политики ведут переговоры по телефону в рамках консультаций, сообщил телеканалу CBS конгрессмен Патрик Макгенри.

Телефонный разговор уже начался. До этого Байден обсудил ситуацию по увеличению лимита задолженности со своими однопартийцами. Повышение потолка госдолга страны обсуждается на срок до 2025 года. Также будет поставлен вопрос о заморозке значительной части внутренних расходов.

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Кевин Маккарти накануне заявил о прогрессе в ходе консультаций. Он сообщил о своем оптимистичном настрое по поводу их итогов.

Аналитики между тем предрекли США глубокую рецессию в случае дефолта. Фондовый рынок может обвалиться на 45%, ВВП сократится на 6,1%, работы лишатся 8,3 миллиона человек.