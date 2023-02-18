Мир 18 февраля 2023, 22:26 Белый дом анонсировал сигнал Путину от Байдена Белый дом заявил о намерении Байдена послать сигнал Путину во время выступления в Польше Pxhere

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Президент США Джо Байден намерен послать сигнал российскому коллеге Владимиру Путину во время своего выступления в Польше. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. Пресс-служба администрации американского президента опубликовала текст его заявления, сделанного в ходе брифинга.

Байден намерен 21 февраля выступить в Варшаве с заявлением, которое будет посвящено годовщине начала спецоперации России на Украине.

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В ходе брифинга Кирби задали вопрос о том, к какой, по мнению Кирби, аудитории обращается Байден в своем заявлении, «это внутренняя аудитория на родине, или его аудитория — Россия и другие страны Восточной Европы».

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По словам Кирби, Байден в ходе любого своего выступления обращается к людям по всему миру, а также, конечно, к американскому народу.

«Но я думаю, вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа <…> И я подозреваю, что вы услышите, как он также обращается к [президенту России Владимиру] Путину, а также к российскому народу», — заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Кирби также отметил, что глава Белого дома не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предстоящего визита в Варшаву. В ходе визита Байден планирует встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО для обсуждения укрепления сдерживания России и роли Польши в поставках вооружения Украине.