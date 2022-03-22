Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

В ближайшие дни США сообщат о новых санкциях против России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни», — сказал Салливан.

По его словам, глава американского государства Джо Байден в рамках поездки в Европу объявит вместе с союзниками о введении новых и ужесточении уже существующих санкций в отношении России. Это делается, по мнению западных политиков, для пресечения попыток их обхода и «обеспечения энергичного выполнения».

Салливан отметил, что в Европе планируется также представить программу по снижению зависимости региона от российского газа. Политики намереваются скоординировать новую фазу военной помощи Украине, объявить об увеличении финансирования работ с украинскими беженцами, а также «обновить конфигурацию» долгосрочного присутствия сил НАТО в странах «восточного фланга».

Ранее заместитель главы МИД страны Сергей Рябков заявил о том, что США стремятся полностью изолировать Россию. Ведется работа по многим направлениям. По заявлению дипломата, Америка якобы хочет сменить российский режим и использует для этого проверенные ранее приемы. США создают негативный образ РФ и ведут переговоры по полной изоляции страны от внешнего мира, отметил он. Последствия подобной тактики Рябков возложил на американскую сторону.