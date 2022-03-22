Замглавы МИД заявил, что США стремятся к полной изоляции России

США стремятся полностью изолировать Россию. Ведется работа по многим направлениям, заявил заместитель главы МИД страны Сергей Рябков. Его слова привел ТАСС.

МИД РФ заявил, что США не думают над последствиями своих действий. По заявлению Рябкова, Америка хочет сменить российский режим и использует для этого проверенные ранее приемы. США создают негативный образ РФ и ведут переговоры по полной изоляции страны от внешнего мира, отметил он. Последствия подобной тактики Рябков возложил на американскую сторону.

«Мы настаиваем на том, чтобы наши коллеги задумались о последствиях политики кровавого подавления неугодных режимов в разных регионах мира, которую они проводили на протяжении многих десятилетий», — сказал он.

США хотят полной изоляции России, считает Рябков. По его мнению, представители американской стороны ведут переговоры с дипломатами третьих стран. Их цель — прекратить связи РФ со всеми государствами.

«Американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: „Никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована“», — сказал он.

Состояние дипломатических отношений РФ с Америкой также зависят от действий США, считает Рябков. Ранее МИД называл заявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина возможной причиной разрыва контакта двух стран на уровне дипломатии. Также замглавы МИД отметил, что США вмешиваются и в дела компаний. Он уверен, что многие корпорации заявили о приостановке деятельности в РФ под влиянием американских властей.