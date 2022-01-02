Белорусы выдвинули более тысячи предложений по проекту новой Конституции

Свыше тысячи предложений к проекту новой белорусской конституции поступило в рамках всенародного обсуждения. Об этом заявил директор национального центра правовой информации Белоруссии Андрей Мательский.

«Достаточно высокая активность, которая показывает, что люди ждали всенародного обсуждения, люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более тысячи предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений», — процитировало его РИА «Новости».

По его словам, учесть надо предложения каждого, даже если они не совпадают с позицией абсолютного большинства.

«Например, гражданин написал нам мнение, что не нужно в Конституции закрепление нормы о том, что развивается атомная энергетика, что мы развиваем мирный атом, хотя подавляющее большинство людей пишут, что это хорошо», — говорит Мательский.

Уточняется, что конкретных сроков для всенародного обсуждения нет, оно будет идти, пока граждане будут выказывать активность.

Согласно текущему проекту Конституции, президент Белоруссии не может находиться у власти более чем два срока, а после ухода в должности не несет ответственности за действия, совершенные им во главе государства. Есть и другие новшества, которые сейчас обсуждаются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что работал над проектом основного закона лично, сам разрабатывал предложения, которые оставалось только записать.