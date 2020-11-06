Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «разумные люди» хотят спокойных перемен. И те, кто уже увидел лицо майдана, требуют от власти наведения порядка. Сегодня глава государства выступил с речью на церемонии открытия третьей линии минского метрополитена.

«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать», — цитирует БелТА слова Лукашенко.

При этом он добавил, что перемены — всегда ломка. И она может быть либо кардинальной, либо «эволюционной спокойной». Белорусский президент также заявил, что ни пандемия, ни другие трудности не смогли помешать строительству четырех станций новой линии.

Накануне Александр Лукашенко запретил впускать из-за границы граждан страны, выехавших на учебу или работу во время пандемии. Такая мера, по его мнению, не допустит распространения нового вируса.