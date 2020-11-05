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    05 ноября 2020, 21:56

    Лукашенко запретил впускать в страну «умных белорусов»

    Кирилл Фролов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил впускать из-за границы граждан страны, выехавших на учебу или работу во время пандемии. Об этом он заявил на совещании по COVID-19.
    Лукашенко запретил впускать в страну «умных белорусов»

    Белоруссия закрыла границы 29 октября, без предварительного уведомления. Через несколько часов в погранслужбе республики сообщили, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой ограничен въезд через наземные пункты пропуска граждан Литвы, Латвии, Польши и Украины.

    Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных белорусов», которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время

    Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

    Лукашенко считает, что эта мера позволит не завозить в Белоруссию «заразу», «и не важно, с каким паспортом».

    «Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают», — добавил политик.

    На том же совещании Лукашенко пригрозил не пускать в Белоруссию медиков, которые решили уехать в Польшу на борьбу с COVID-19.