Лукашенко запретил впускать в страну «умных белорусов»

Белоруссия закрыла границы 29 октября, без предварительного уведомления. Через несколько часов в погранслужбе республики сообщили, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой ограничен въезд через наземные пункты пропуска граждан Литвы, Латвии, Польши и Украины.

Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных белорусов», которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко считает, что эта мера позволит не завозить в Белоруссию «заразу», «и не важно, с каким паспортом».

«Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают», — добавил политик.

На том же совещании Лукашенко пригрозил не пускать в Белоруссию медиков, которые решили уехать в Польшу на борьбу с COVID-19.