Мир 13 апреля 2024, 01:46 Белорусы украли оружие в Германии, спрятав в тайнике с собачьими экскрементами Bild: в Германии белорусы украли 40 винтовок, спрятав их под собачьими фекалиями Freepik

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В Германии граждане Белоруссии украли 40 винтовок, которые спрятали в тайнике в кустах, замаскировав сверху собачьими фекалиями. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

«Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников», — заявил следователь Хельго Мартенс.

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Место схрона нашли благодаря привлечению собаки-ищейки из федеральной полиции и беспилотнику. Воры вернулись к тайнику через несколько недель, тогда их и задержали. Сейчас они под стражей, но на допросе хранят молчание.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют связь подозреваемых, которые пытались сбыть оружие через даркнет, с российско-евразийской организованной преступностью.

Украденные винтовки были произведены в Китае. Оружие прибыло в порт Гамбурга, а затем было выгружено в контейнере на товарный поезд, следовавший в Баварию. Злоумышленники могли проникнуть в вагон с винтовками на станции в Машене Нижней Саксонии, когда поезд остался без охраны. По данным издания, белорусы прибыли в страну специально, чтобы украсть оружие.

Ранее в Германии в аварию попали малолетние дети английского футболиста Гарри Кейна.