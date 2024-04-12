12 апреля 2024, 02:59
Трое детей британского футболиста Кейна пострадали в ДТП в Германии
Bild: дети английского нападающего Кейна попали в ДТП
Трое из четырех детей английского футболиста Гарри Кейна попали в ДТП недалеко от Мюнхена. Их госпитализировали. Об этом написала немецкая газета Bild.
По информации издания, а трассе А95 в общине Шефтларн столкнулись три машины: автомобиль Renault, микроавтобус Mercedes Vito и еще одна легковушка.
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«Как стало известно Bild: дети Гарри Луи (три года), Вивьен (пять лет) и Айви (семь лет) сидели в темном фургоне. К счастью, брат и сестры получили лишь легкие ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи», — сообщила газета.
Всего в аварии пострадали восемь человек. Трассу, на которой произошло столкновение, перекрыли на два часа.
Осенью прошлого года четверо футболистов клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. В результате ДТП погиб Евгений Ситников. Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев получили травмы. Кочетов после столкновения попал в кому и умер спустя две с половиной недели не приходя в сознание.
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