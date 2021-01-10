Белорусы предложили 17 тысяч новых правил для страны

Он пояснил, что предложения касаются не только местной проблематики, но и вопросов общегосударственного уровня. По словам Кунцевича, делегаты Всебелорусского народного собрания должны ответить на все запросы общества.

«Я считаю, что одним из приоритетов новой пятилетки должно стать региональное развитие. Безусловно, уже немало делается в этом направлении, но нужно двигаться дальше, искать какие-то новые точки роста», — сказал он.

Кунцевич отметил, что Всебелорусское народное собрание объединит самых разных людей по возрасту, профессии и уровню образования.

«Именно это многообразие позволит нам нащупать верный вектор развития страны», — подытожил он.

Всебелорусское народное собрание соберется в шестой раз. Заседания пройдут в Минске с 11 по 12 февраля. Участники обсудят программу социально-экономического развития страны на 2021−2026 годы. Ожидается, что общая численность участников составит 2700 человек.

Избрание делегатов на будущий съезд началось еще в конце декабря. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно провести реформу Конституции, распределив полномочия между всеми ветвями власти. Он не исключал, что поднимет этот вопрос на Всебелорусском народном собрании. Но после он поменял свое решение и заявил, что для смены Конституции нужно провести референдум.