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    31 декабря 2020, 13:50

    Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию

    Екатерина Шамина

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не уполномочено менять конституционные нормы. Об этом сообщило БелТА.
    Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию

    «Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно», — заявил белорусский лидер.

    Лукашенко отметил, что пока не решен вопрос о том, чтобы сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

    В начале декабря Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционном органом. В будущем собрание может контролировать главные направления развития страны.

    В понедельник, 28 декабря, Александр Лукашенко объявил, что Всебелорусское народное собрание пройдет 11–12 февраля.

    Народное собрание проходит в Минске каждые пять лет с 1996 года. В мероприятии принимают участие члены правительства, руководители и работники предприятий, деятели науки и культуры.

    В конце декабря власти США приняли новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Под ограничительные меры попал замглавы МВД Геннадий Казакевич, а также ЦИК, ГУВД и ОМОН.

    Санкции против Белоруссии начали вводить после скандальных президентских выборов. В начале августа победа на выборах Александра Лукашенко привела к протестным акциям.