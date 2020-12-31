Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что пока не решен вопрос о том, чтобы сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

В начале декабря Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционном органом. В будущем собрание может контролировать главные направления развития страны.

В понедельник, 28 декабря, Александр Лукашенко объявил, что Всебелорусское народное собрание пройдет 11–12 февраля.

Народное собрание проходит в Минске каждые пять лет с 1996 года. В мероприятии принимают участие члены правительства, руководители и работники предприятий, деятели науки и культуры.

В конце декабря власти США приняли новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Под ограничительные меры попал замглавы МВД Геннадий Казакевич, а также ЦИК, ГУВД и ОМОН.

Санкции против Белоруссии начали вводить после скандальных президентских выборов. В начале августа победа на выборах Александра Лукашенко привела к протестным акциям.