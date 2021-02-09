Белорусским детям рассказали, как стать президентом, на сайте Лукашенко

На обновленном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появился раздел с советами для детей о том, как стать главой страны. Новый официальный сайт Лукашенко во вторник представила его пресс-служба.

Новый раздел «Президент — детям», который появился на сайте Лукашенко, содержит информацию об истории страны, государственном устройстве, символике, конституции, а также правах ребенка. На одной из страниц содержатся советы для подрастающего поколения о том, как стать президентом.

«Нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом», — указано в разделе.

На странице подчеркнули, что президент является гарантом конституции, а также прав и свобод.

Пресс-служба президента Белоруссии также разместила на сайте фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых он изображен вместе с детьми и внуками. Этот раздел получил название «Президент без галстука». А на одном из архивных снимков изображен Лукашенко без усов.