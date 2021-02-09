Лукашенко показали без усов

В Сети появилось фото президента Белоруссии Александра Лукашенко без усов. Снимок опубликовали на обновленном сайте главы республики.

Новый сайт запустили 9 февраля, сообщила «КП — Беларусь». Разработчики добавили туда несколько разделов, которых раньше не было, в том числе опубликовали больше информации о личной жизни президента. Теперь на сайте можно прочитать про приусадебное хозяйство Лукашенко, его малую родину и спортивные увлечения.

Отдельное внимание уделено семье Лукашенко и его молодости. На сайте появились архивные снимки — на одном из них молодой президент запечатлен без усов. При этом сейчас сайт не работает — пользователи уже начали шутить, что проблемы связаны именно с этим фото.

На сайте также сказано про большую семью президента Белоруссии: отмечается, что у него трое сыновей и семеро внуков. При этом нет упоминаний о женщинах Лукашенко — ни о его супруге Галине, ни о матери младшего сына Николая.