Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ восхитился президентом Александром Лукашенко. По его мнению, в 1990-е политик помог России возродиться.

Ведущий начал с того, что в 1993 году казалось, что надежды на справедливость уничтожены, но в 1994 году к власти в Белоруссии пришел Александр Лукашенко, который первым делом пришел к своему «израненному, оплеванному и униженному брату».

«Тогда каждая прибалтийская моська издевалась над раненым медведем. Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: „Брат, мы с тобой“. И Россия начала возрождение. Мы не отойдем от этой линии, как бы ни хамили либералы, жаждущие реванша», — гордо заявил ведущий.

В конце он добавил избитую фразу: «Победа будет за нами». Но для Азаренка пафосные выступления давно стали привычными.

В начале августа белорусский телеведущий дал гневную отповедь европейским политикам, заявив, что Евросоюз обречен на смерть и забвение. Он отметил, что Белоруссия сейчас находится на передовой противостояния двух цивилизаций и выступает против капиталистического Запада, который раньше уничтожал целые континенты ради наживы.