Белорусский телеведущий назвал ЕС хищником-импотентом

Гневную отповедь дал европейским политикам телеведущий белорусского канала СТВ Григорий Азаренок европейским политикам, заявив, что Евросоюз обречен на смерть и забвение. Полный текст выступления доступен на сайте телеканала.

По словам телеведущего, Белоруссия сейчас находится на передовой противостояния двух цивилизаций и выступает против капиталистического запада, который раньше уничтожал целые континенты против наживы. Но сегодня Евросоюз уже перестал быть тем хищником, который уничтожал целые цивилизации. По словам Азаренка, Европа постарела и хочет умереть.

«Я вижу ваши глаза, европейские политики. Вы устали, вы слабые, вы безвольные. Сотни говорящих голов меняют друг друга, не оставляя никакого следа в истории. Вы старые, дряблые, бездетные, ваши руки трясутся. Пятисотлетний хищник-импотент больше не способен и не хочет жить. Он хочет комфортно умереть», — заявил он.

Азаренок отметил, что яркий пример умирающей Европы — это Литва. Население бежит из страны, а промышленность полностью уничтожена. Он сравнил закат Европы с упадком Рима.

Телеведущий подчеркнул, что если бы сегодня жили литературные классики Европы, то они отреклись бы от своих стран и любым способом оказались в Белоруссии, где слушали бы Александра Лукашенко. По мнению Азаренка, белорусский лидер несет миру глубокую правду, которая сменит «старую и трусливую ложь».

Григорий Азаренок известен в Белоруссии своими экспрессивными выступлениями. Телеведущий не сдерживается в выражениях, но при этом не переходит на ненормативную лексику.