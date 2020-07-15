Белорусский ресторатор вызвал Лукашенко на ринг

Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев выложил на YouTube обращение к президенту Александру Лукашенко. В нем бизнесмен предлагает главе страны извиниться за нецензурные слова в сторону Прокопьева, иначе будет дуэль.

Ресторатор ранее обратился к своим коллегам и призвал объединиться, чтобы противостоять хамству со стороны властей. После этого до Прокопьева дошла информация, что обращение увидел президент и отреагировал на него нецензурным выражением. Ресторатор оскорбился и решил, что он должен ответить на слова Лукашенко.

В очередном обращении Прокопьев предложил президенту два варианта развития событий: либо Лукашенко в течение 24 часов публично извинится перед ресторатором, либо между оппонентами состоится дуэль. Бизнесмен уверен, что президент точно посмотрит ролик, потому что видео было отправлено пресс-секретарю главы, а также во все СМИ.

«Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда — старый проверенный способ. Без понтов и уголовщины. Три раунда в ринге по три минуты», — говорит в ролике ресторатор.

Пока бизнесмен ждет ответа от президента, Лукашенко проводит рабочие встречи в регионах страны. На одном из таких мероприятий в Витебской области глава Белоруссии заявил, что будет защищать страну и никому ее не отдаст.