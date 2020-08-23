Белорусский оппозиционер назвал единственный способ выхода из кризиса в республике

«Рассмотрение дела о выборах в суде — единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению — это окончательный отказ в судебной защите кандидату в президенты и отказ от юридического трека», — написал Знак.

Юрист добавил, что продолжает верить в возможность юридического разрешения кризиса.

21 августа адвокат экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Максим Знак подал в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании итогов выборов президента республики недействительными. Он отметил, что часть доказательств приложил к жалобе, а оставшиеся доказательства представит в суде. Юрист добавил, что у него есть необходимые сведения наблюдателей и показания членов избирательных комиссий.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По итогам голосования победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а Тихановскую поддержали 10,1% белорусов. После этого в стране начались массовые протесты и стычки с силовиками.