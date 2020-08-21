Юрист Тихановской обжаловал в Верховном суде Белоруссии итоги президентских выборов

Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании итогов выборов президента республики недействительными. Юрист заявил, что часть доказательств приложил к жалобе, остальные представит в суде.

«Жалоба подана, будет решаться вопрос о принятии жалобы в ближайшие три дня. <…> Верховный суд изучает все те доказательства, которые посчитает относимыми к делу», — приводит РИА «Новости» слова Знака.

Он добавил, что в их доказательствах есть сведения наблюдателей, показания членов избирательных комиссий и подписи людей, которые подтверждают, что они голосовали за Светлану Тихановскую.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По итогам голосования победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а Тихановскую поддержали 10,1% белорусов.

После этого в стране начались массовые протесты и стычки с силовиками. Спустя несколько дней после выборов к протестующим присоединились некоторые работники предприятий Белоруссии — они начали бастовать.