Белорусский омоновец выиграл суд против Telegram-канала Nexta

Суд обязал администратора Telegram-канала Nexta выплатить белорусскому силовику компенсацию в размере одной тысячи долларов. Омоновец планирует потратить крупную сумму на благотворительность.

Все началось с иска, который омоновец подал в суд. Он требовал признать пост о нем в Telegram-канале Nexta недостоверным и компрометирующим. В результате суд принял сторону потерпевшего. Об этом сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

В августе создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило был объявлен в розыск в Белоруссии. Его канал часто публикует новости, касающиеся протестов в стране.