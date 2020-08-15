Полиция объявила в розыск двух белорусов: экс-кандитата в президенты Цепкало и создателя канала в Telegram Путило

Основанием для розыска называется статья уголовного кодекса, но не уточняется, какая именно. Про Путило сказано, что он родился 27.07.1998, по национальности — белорус. Место рождения — Сеница Минской области. Telegram-канал Путило публикует новости о протестах в Белоруссии.

Источник фото: МВД РФ

Цепкало родился 22.02.1965 в Гродно. Национальность — белорус. Валерий Цепкало собирался баллотироваться на должность президента страны, но его не зарегистрировал ЦИК.

Источник фото: МВД РФ

Экс-кандидат уже заявил РИА «Новости», что он сейчас находится на Украине и в Россию теперь точно не поедет.

Ранее политолог Алексей Дзермант рассказал, что если в Белоруссии проведут новые президентские выборы, то будет очень много кандидатов. Среди них — Валерий Цепкало и его жена. По мнению политолога, они оба вызывают доверие у белорусского народа.