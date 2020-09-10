Белорусский горняк потребовал отставки Лукашенко, приковав себя в шахте

Шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун потребовал отставки белорусского президента Александр Лукашенко. Чтобы добиться своего, мужчина приковал себя в шахте Солигорска и отказался выходить.

Условия горняк выдвинул руководству предприятия и властям Белоруссии, сообщил стачком «Беларуськалия» в Telegram. В своем обращении он призвал «немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся».

Корзун также потребовал освободить арестованных членов стачечного комитета общества и прекратить похищение белорусов неизвестными, а также «физическую расправу над мирными протестующими».

«Требую <…> отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко», — написал шахтер.

В стачкоме добавили, что к спустившемуся на 300-метровую глубину горняку направились начальник участка и главный инженер «Беларуськалия». В социальных сетях мужчина признался, что всегда был аполитичен, но сейчас не смог остаться в стороне.

Помощник гендиректора предприятия Вадим Шумак сказал «Интерфаксу», что на «Беларуськалии» выясняют ситуацию. По информации стачкома, Корзуну силой разрезали наручники и вынесли его из шахты, где уже ждала скорая.

Как уточнил сайт tut.by, Юрий Корзун уже вышел из медицинского учреждения.

Сотрудники многих белорусских предприятий объявили о забастовке на фоне протестов после президентских выборов. На «Беларуськалии», одном из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, работают около 18,7 тысячи сотрудников.