Белорусский Альфа-банк перестал выдавать кредиты

Белорусский Альфа-банк приостановил выдачу кредитов для физических лиц. Помимо этого к мораторию присоединилась белорусская «дочка» ВЭБа.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

«Альфа-банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 28 августа приостанавливается выдача средств через через удаленные рабочие места Альфа-Банка в партнерской сети. Заявки, принятые до 29 августа, рассмотрят в индивидуальном порядке. Кредиты, оформленные ранее, будут исполняться согласно условиям договора.

По данным РИА «Новости», из-за протестов в стране ослабла национальная валюта. ЦБ Белоруссии с 24 августа приостановил выдачу средств банкам. Целый ряд банков в свою очередь заморозил кредитование граждан.

При этом «дочка» Сбербанка сослалась на перевыполнение плановых показателей по выдаче заемных средств. Остальные кредитные организации причину приостановки не сообщили.

На днях в Белоруссии произошел сбой в работе нескольких банков. Они сообщили о трудностях в работе с картами и технические сбоях системы.