Сбой произошел в работе нескольких банков в Белоруссии

Сразу несколько белорусских банков сообщили о перебоях в работе с картами и технических сбоях. Проблемы возникли у «БелВЭБа», Идея Банка, Технобанка и РРБ-Банка.

«Уважаемые клиенты, по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена», — сообщила пресс-служба «БелВЭБ».

В свою очередь, Идея Банк тоже зафиксировал перебои в работе банковских карт. Кроме того, у банка начались проблемы с дистанционным обслуживанием.

«Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем», — пообещали в белорусской финансовой организации.

Клиентов РРБ-Банка предупредили, что 26 июля могут быть перерывы в доступе в систему обслуживания банковских карт, пишет РИА «Новости». По информации Технобанка, причиной перебоев стало проведение внеплановых технических работ в процессинговом центре. Как уточнили в РРБ-Банке порталу tut.by, центр относится к «БелВЭБ». В этом банке обслуживаются РРБ-Банк, Технобанк и Идея Банк.