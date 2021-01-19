Белорусских медиков начали прививать «Спутником V»

«Сегодня начинается вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Учреждения здравоохранения получили партии вакцин „Спутник V“. <…> Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 — Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилевского, 2485 — Минской области», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В белорусском Министерстве здравоохранения отметили, что вакцину распределили по регионам в соответствии с заявками медицинских учреждений.

Первую партию «Спутника V» доставили в Белоруссию в декабре 2020 года. Клинические испытания препарата с участием добровольцев начались в республике в октябре. Белоруссия стала второй страной после России, где зарегистрировали созданную в Центре имени Гамалеи вакцину. По данным белорусского Минздрава, на первом этапе вакцинации планируют привить 200 тысяч человек.