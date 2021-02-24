Белорусские власти заморозили цены на социально значимые товары

Власти Белоруссии заморозили цены на социально значимые товары, включая продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Постановление за подписью премьер-министра Романа Головченко опубликовано на национальном правовом портале.

Белорусским производителям и предпринимателям предписали не допускать повышения цен на значимые товары в период с 24 февраля, когда постановление вступает в силу, по 28 февраля. В соответствующий перечень включили 62 продуктовые позиции, в том числе крупы, яйца, чай и кофе, соль и сахар, овощи и фрукты, растительное масло, мучные, рыбные, мясные и молочные продукты.

Власти также распорядились заморозить цены на 50 видов лекарств, а также на мыло, туалетную бумагу, спички, подгузники, салфетки и пакеты.

С 1 марта изменение цен не должно будет превышать 0,2% в месяц. Превышение установленного порога допускается при согласовании с комиссией по ценообразованию при Совмине.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уже осенью этого года республика обзаведется вакциной от коронавируса собственного производства.