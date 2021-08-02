Белорусские власти уличили в желании трактовать любой конфликт как заговор после скандала на ОИ

Сейчас в Белоруссии публичную критику начальства расценивают как измену родине. Все должны, как солдаты, выполнять указания сверху. Так в разговоре с «360» прокомментировал ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио политолог Валерий Карбалевич.

«В Белоруссии сегодня публичное возмущение против любого начальства — это почти что измена родине. Такая в Белоруссии сложилась ситуация, что все граждане должны, как солдаты, выполнять любые указания сверху. Если человек стал протестовать, то это рассматривается как измена, и тут же ее отправили домой. <…> Никто не скрывал, что это решение Лукашенко», — поделился Карбалевич.

По словам собеседника, в республике любой конфликт рассматривают как политический. Карбалевич отметил, что белорусские власти в очередной раз своими руками создали международный скандал. Он подчеркнул, что руководство страны такими жесткими решениями портит себе репутацию на международной арене и загоняет себя в глухую изоляцию.

«Я не исключаю, что белорусские власти будут трактовать это как очередной международный заговор Запада против Белоруссии. Но это чисто белорусская ситуация», — добавил политолог.

Тимановская должна была выступать на Олимпийских играх в Токио в беге на двух дистанциях. Неожиданно ее решили задействовать в эстафете, к которой она не готовилась. Спортсменка опубликовала в соцсетях обращение, в котором раскритиковала такое решение. После этого Национальный олимпийский комитет республики вызвал ее домой. В токийском аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к полиции и МОК.

Некоторые европейские страны рассматривают возможность предоставить Тимановской политическое убежище.